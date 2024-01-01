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Политологи: Киев уже потерпел поражение
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 7:44

Политологи: Киев уже потерпел поражение

Руслан Бортник, руководитель Украинского института анализа и менеджмента политики, сообщил СМИ о социологических исследованиях, результаты которых неутешительные для Киева. По словам эксперта, Украина проиграла информационную войну с Россией.

- Веру в будущее Украины, веру в победу мы проигрываем и внутри Украины, и снаружи Украины - это показывает вся социология, - сообщил Бортник.

В числе доказательство политолог приводит снижение доверия граждан к телевизионной пропаганде. Сейчас люди предпочитают получать информацию из тех каналов, которым искренне верят, особенно это касается Телеграма. Однако в этом мессенджере на доминантной ступени стоят именно российские источники.

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