Около 200 человек были эвакуированы из ТЦ "Космополит" в Соломенском районе Киева в связи с возгоранием, которое было успешно ликвидировано. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС). Согласно информации, пожар начался в одном из помещений на четвертом этаже, сообщает ТАСС.
Процесс тушения занял менее двух часов, и по последней информации, пострадавших нет. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что одна женщина обратилась к медицинским работникам с жалобой на отравление продуктами горения, но ей была предоставлена помощь на месте, и она отказалась от госпитализации.
О взрывах сообщили в Херсоне
Взрывные события произошли в городе Херсон, находящемся под контролем Киева.
Турция: никогда не допустим создания тергосударства у своих границ
Это заявление было сделано в ответ на проведение воздушной операции на севере Ирака и Сирии после гибели девяти военнослужащих в результате атаки боевиков. По данным источников, США предоставляют боевикам оружие и разведывательную информацию, что вызывает "войну на истощение" с Турцией.
Депутат саратовской областной думы Грибов потребовал отменить концерты Анны Асти
Роман Грибов обратил внимание на планируемые концерты Анны Асти и Александра Малинина в Саратове, выразив своё требование отменить эти мероприятия.
Юрист Сергеев рассказал россиянам о возможности подать в суд из-за проблем с отоплением
В новогодние каникулы в нескольких регионах России произошли аварии в котельных, вызвавшие проблемы с отоплением.