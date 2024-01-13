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Эвакуировали около 200 человек в Киеве из-за пожара в торговом центре
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 19:23

Эвакуировали около 200 человек в Киеве из-за пожара в торговом центре

Около 200 человек были эвакуированы из ТЦ "Космополит" в Соломенском районе Киева в связи с возгоранием, которое было успешно ликвидировано. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины (ГСЧС). Согласно информации, пожар начался в одном из помещений на четвертом этаже, сообщает ТАСС.

Процесс тушения занял менее двух часов, и по последней информации, пострадавших нет. Мэр Киева Виталий Кличко отметил, что одна женщина обратилась к медицинским работникам с жалобой на отравление продуктами горения, но ей была предоставлена помощь на месте, и она отказалась от госпитализации.

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