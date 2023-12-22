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Новое исследование выявило важную связь между микробиомом человека и развитием мочекаменной болезни
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 14:00

Новое исследование выявило важную связь между микробиомом человека и развитием мочекаменной болезни

Научное исследование, опубликованное в журнале Microbiome, выявило важную связь между микробиомом человека и развитием мочекаменной болезни. Ученые из канадского университета Западного Онтарио исследовали 83 пациента с камнями в почках и 30 здоровых людей.

Результаты показали, что изменение количества бактерий определенных видов в микробиоме человека может служить индикатором мочекаменной болезни. В частности, у пациентов с этим заболеванием выявлены изменения в составе микробиомов слюны, кишечника и мочевыводящих путей, сообщает Москва24.

Анализ генетического материала микроорганизмов и хозяина по клиническим образцам позволил ученым выявить снижение общего разнообразия бактерий, а также уменьшение численности определенных видов, таких как лактобациллы, Gardnerella vaginalis, Prevotella sp и Campylobacter sp.

Интересным результатом исследования стало обнаружение связи между бактериальным дисбалансом в кишечнике и выведением различных токсинов в почки, что подчеркивает важность микробиома в понимании и профилактике мочекаменной болезни.

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