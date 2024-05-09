Исследование, опубликованное в журнале Journal of Ethnopharmacology, показало, что углеводы из китайской лианы Aspidopterys obcordata, традиционного лекарства народной медицины, способны предотвратить образование почечных камней.
Народ Дайцы, проживающий в Китае, Мьянме и Таиланде, использует это растение для лечения инфекций мочевыводящих путей и предотвращения образования камней. В эксперименте на крысах, склонных к развитию почечных камней, низкие дозы углеводов (AOFOS) из Aspidopterys обcordata проникали в мочевую систему, изменяя свойства ионов кальция и предотвращая образование оксалатных камней.
Дополнительные исследования эффективности и безопасности необходимы перед применением этого растения в лечении людей, сообщает Газета.Ру.
Фото: commons.wikimedia.org/ScicommDi (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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