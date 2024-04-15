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Диагност Велимедов выделил причин сделать УЗИ почек
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 11:52

Диагност Велимедов выделил причин сделать УЗИ почек

Диагност Арсэн Велимедов выделил 7 ключевых причин для проведения ультразвукового исследования почек.

Потеря функций почек без симптомов: даже при потере до 90% функциональности почек человек может не почувствовать существенных изменений, что подчеркивает важность регулярного мониторинга состояния этого органа.

Важные функции почек: почки выполняют ряд жизненно важных функций, включая выделительную и метаболическую активность, а также регуляцию артериального давления и гомеостаза.

Боли в спине и низу живота: постоянные боли в области спины, особенно в пояснице, или в нижней части живота могут быть связаны с проблемами почек.

Отклонения в анализах: аномалии в анализах мочи и крови, такие как повышенное содержание белка, мочевины или креатина, могут указывать на проблемы с почками.

Наличие камней и песка: уже обнаруженные камни или песок в почках требуют регулярного мониторинга состояния органа.

Изменение цвета мочи: любые изменения в цвете мочи могут быть сигналом о возможных проблемах с почками.

Травмы спины и гипертония: травмы спины и повышенное артериальное давление могут быть связаны с нарушениями функций почек, требующими внимательного обследования.

УЗИ почек является важной процедурой для диагностики и контроля состояния этого парного органа. Однако важно получить направление от врача перед проведением исследования, сообщает Doctorpiter.Ru.

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