Диагност Арсэн Велимедов выделил 7 ключевых причин для проведения ультразвукового исследования почек.
Потеря функций почек без симптомов: даже при потере до 90% функциональности почек человек может не почувствовать существенных изменений, что подчеркивает важность регулярного мониторинга состояния этого органа.
Важные функции почек: почки выполняют ряд жизненно важных функций, включая выделительную и метаболическую активность, а также регуляцию артериального давления и гомеостаза.
Боли в спине и низу живота: постоянные боли в области спины, особенно в пояснице, или в нижней части живота могут быть связаны с проблемами почек.
Отклонения в анализах: аномалии в анализах мочи и крови, такие как повышенное содержание белка, мочевины или креатина, могут указывать на проблемы с почками.
Наличие камней и песка: уже обнаруженные камни или песок в почках требуют регулярного мониторинга состояния органа.
Изменение цвета мочи: любые изменения в цвете мочи могут быть сигналом о возможных проблемах с почками.
Травмы спины и гипертония: травмы спины и повышенное артериальное давление могут быть связаны с нарушениями функций почек, требующими внимательного обследования.
УЗИ почек является важной процедурой для диагностики и контроля состояния этого парного органа. Однако важно получить направление от врача перед проведением исследования, сообщает Doctorpiter.Ru.
Небензя обвинил ООН в бездействии в связи с ударами Ирана по Израилю
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя обвинил руководства западных стран в бездействии и лицемерии в связи с ударами Ирана по Израилю.
Иран задержал судно MSC Aries, связанное с Израилем, из-за нарушения им морского права,
Иран задержал судно MSC Aries, связанное с Израилем, из-за нарушения им морского права, заявил иранский МИД.
Эксперт "За Рулем" провел анализ и назвал 4 лучшие машины для семьи за 800 000 рублей
Поиск качественного автомобиля на вторичном рынке за сумму менее 1 миллиона рублей может быть вызовом, особенно если вам нужен просторный семейный автомобиль. Эксперты из журнала "За Рулем" провели анализ и выделили 4 наиболее достойных варианта в ценовом диапазоне до 800 000 рублей.
Терапевт Тимощенко: онемение рук и ног после сна может быть признаком атеросклероза сосудов
Онемение в руках и ногах после сна часто объясняется неудобным положением тела во время сна. Однако такие симптомы могут быть вызваны различными заболеваниями, включая атеросклероз сосудов.