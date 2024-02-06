В 2024г. прогнозируется активность хакеров с помощью программ-вымогателей и электронных писем с вредоносными вложениями, сообщил RT руководитель Центра кибербезопасности F. A.С.С.T. Ярослав Каргалев.
Злоумышленники используют хорошо разработанный хакерский софт, и это останется угрозой номер один в 2024 году.
В 2023 году на 160% выросло число кибератак программ-вымогателей, на 116% возросла активность кибершпионов, диверсантов и хактивистов, и 246 баз данных было своровано у компаний.
Министр финансов Германии признал бедность ФРГ
Германия становится беднее, признал 5-го февраля министр финансов ФРГ Кристиан Линднер на мероприятии, организованном агентством Bloomberg.
Заседание Совбеза ООН запросила Россия по Лисичанску
Сегодня поздно вечером в Нью-Йорке на Совете безопасности ООН Россия поднимет вопрос о недавнем ударе ВСУ по мирному объекту в Луганской республике, который повлек гибель многих мирных жителей.
Вице-спикер СФ Святенко предложила разработать новые программы для семейного отдыха с детьми
В выступлении на Международной выставке-форуме "Россия" Инна Святенко подчеркнула, что семейный отдых внутри страны важен для укрепления семейных ценностей и должен быть отражен в планах туристской отрасли.
Дерматолог Сартор подчеркивает, что недостаток сна - главная причина неэффективности антивозрастной косметики
Согласно заявлению дерматолога Куин-Джао Сартора, организм не может эффективно бороться с окислительным стрессом, ответственным за повреждение клеток, при недостаточном сне. Нарушение баланса сна становится сильным катализатором старения, поскольку приводит к увеличению производства пероксидов и свободных радикалов.