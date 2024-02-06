В 2024г. прогнозируется активность хакеров с помощью программ-вымогателей и электронных писем с вредоносными вложениями, сообщил RT руководитель Центра кибербезопасности F. A.С.С.T. Ярослав Каргалев.

Злоумышленники используют хорошо разработанный хакерский софт, и это останется угрозой номер один в 2024 году.

В 2023 году на 160% выросло число кибератак программ-вымогателей, на 116% возросла активность кибершпионов, диверсантов и хактивистов, и 246 баз данных было своровано у компаний.