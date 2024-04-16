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Киа презентовала в Европе свой новый полноприводный кроссовер
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 20:27

Киа презентовала в Европе свой новый полноприводный кроссовер

Kia представила свой новый полноприводный электрический кроссовер EV5 на мероприятии Car Design Event в Мюнхене. С длиной и шириной, сравнимыми с EV6, он выше последнего на 172 см. Футуристический дизайн, включающий тонкие фары и световую полосу на корме, придает ему современный облик.

EV5 предлагает два варианта батареи и двигатели с мощностью до 230 кВт для полного привода. Интерьер впечатляет новыми функциональными элементами, включая выдвижной столик, охлаждаемый/обогреваемый отсек для задних пассажиров и расширенное сиденье переднего пассажира. Приборная панель с сенсорными поверхностями и четырехспицевым рулевым колесом создает футуристичный облик.

Планируется выпуск Kia EV5 на рынок в 2024 году, где он будет конкурировать с Volkswagen ID.4 и Tesla Model Y, сообщает За Рулем.

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