Kia представила свой новый полноприводный электрический кроссовер EV5 на мероприятии Car Design Event в Мюнхене. С длиной и шириной, сравнимыми с EV6, он выше последнего на 172 см. Футуристический дизайн, включающий тонкие фары и световую полосу на корме, придает ему современный облик.
EV5 предлагает два варианта батареи и двигатели с мощностью до 230 кВт для полного привода. Интерьер впечатляет новыми функциональными элементами, включая выдвижной столик, охлаждаемый/обогреваемый отсек для задних пассажиров и расширенное сиденье переднего пассажира. Приборная панель с сенсорными поверхностями и четырехспицевым рулевым колесом создает футуристичный облик.
Планируется выпуск Kia EV5 на рынок в 2024 году, где он будет конкурировать с Volkswagen ID.4 и Tesla Model Y, сообщает За Рулем.
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