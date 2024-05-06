Журналистка Надежда Кеворкова не признает вину по обвинению в оправдании терроризма. Об этом сообщил ее адвокат Калой Ахильгов в беседе с РИА Новости.
По его словам, журналистка задержана, а вопрос об избрании меры пресечения будет рассматриваться завтра.
Ахильгов уточнил, что одно из обвинений связано с публикацией в личном Telegram-канале Кеворковой текста "только что убитого Орхана Джемаля", ее близкого друга. Джемаль, российский журналист, погибший в ЦАР летом 2018 года, опубликовал этот текст еще в 2010 году.
Второй эпизод, как отметил Ахильгов, касается оправдания деятельности "Талибана"* и связан с текстом, размещенным в Telegram-канале Кеворковой в 2021 году.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.
Фото:commons.wikimedia.org/Remigiusz Józefowicz(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Poland license)
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