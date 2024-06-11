Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 89,0214
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 12.06.2024 : 95,7391
На Украине заявили, что каждому украинцу придется воевать с РФ
  1. Главная
  2. Мир
  • Антонов Владимир Сергеевич
  • Опубликована сегодня в 16:45

На Украине заявили, что каждому украинцу придется воевать с РФ

Каждый житель Украины рано или поздно будет вынужден участвовать в противостоянии с Россией, считает работник Харьковского областного военкомата по имени Олег Щирский.

По его убеждению, высказанному в ходе интервью телерадиовещательной компании ERR, конфликт с РФ затянется на длительное время и затронет каждого жителя Украины. Щирский добавил, что неизбежно каждому придется принимать участие в боевых действиях.

Он подчеркнул, что вооруженные силы являются бесконечными и в ближайшем будущем кто-то должен будет заменить служивших сегодня.

С начала 24 февраля 2022 года в Украине объявлен режим военного положения, а на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Покидать страну мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет во время действия военного положения запрещено. За уклонение от призыва на военную службу в период мобилизации предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.

Призывные повестки могут быть вручены в различных местах, что стало видно из записей на видео, демонстрирующих этот процесс на улицах, заправочных станциях и в кафе.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года.

Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал ее как защиту людей, которые в течение восьми лет сталкиваются с насилием и геноцидом со стороны киевского режима.

Он подчеркнул, что спецоперация была принята как крайняя необходимость, поскольку России не было иного выбора в виду созданных угроз безопасности, которым невозможно было противостоять иными способами.

Путин отметил, что Россия в течение 30 лет пыталась достичь соглашения с НАТО по вопросам безопасности в Европе, но получала либо циничное обман и ложь, либо попытки давления и шантажа, в то время как альянс, несмотря на протесты Москвы, продолжает наступать и приближаться к границам РФ.

Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)

Мир

На Украине задержали дочь экс-мэра Полтавы

На Украине задержали дочь экс-мэра Полтавы

Служба безопасности Украины огласила информацию о задержании в Киеве дочери экс-градоначальника Полтавы под обвинением в сотрудничестве с избирательным штабом "Единой России", якобы фирма, которой она руководила, оказывала маркетинговые услуги в период российских выборов в 2022 и 2023 годах.

Читать полностью
Польша призывает ускорить вступление Украины в НАТО

Польша призывает ускорить вступление Украины в НАТО

Президент Польши Анджей Дуда призывает начать официальную процедуру вступления Украины в НАТО как можно скорее.

Читать полностью

Общество

В Совфеде обсуждают возможность разрешения каретам скорой

В Совфеде обсуждают возможность разрешения каретам скорой "таранить" мешающие проезду авто

В Совете Федерации РФ обсуждают предложение позволить машинам скорой помощи "таранить" автомобили, мешающие их выезду при срочных вызовах.

Читать полностью
Турэксперт Мельник: Красное море опасно из-за ядовитых морских ежей

Турэксперт Мельник: Красное море опасно из-за ядовитых морских ежей

Туристический эксперт Николай Мельник рассказал россиянам о потенциальных опасностях, связанных с фауной Красного моря.

Читать полностью

Новости