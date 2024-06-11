Каждый житель Украины рано или поздно будет вынужден участвовать в противостоянии с Россией, считает работник Харьковского областного военкомата по имени Олег Щирский.
По его убеждению, высказанному в ходе интервью телерадиовещательной компании ERR, конфликт с РФ затянется на длительное время и затронет каждого жителя Украины. Щирский добавил, что неизбежно каждому придется принимать участие в боевых действиях.
Он подчеркнул, что вооруженные силы являются бесконечными и в ближайшем будущем кто-то должен будет заменить служивших сегодня.
С начала 24 февраля 2022 года в Украине объявлен режим военного положения, а на следующий день президент Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации.
Покидать страну мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет во время действия военного положения запрещено. За уклонение от призыва на военную службу в период мобилизации предусмотрено наказание вплоть до пяти лет лишения свободы.
Призывные повестки могут быть вручены в различных местах, что стало видно из записей на видео, демонстрирующих этот процесс на улицах, заправочных станциях и в кафе.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года.
Президент РФ Владимир Путин охарактеризовал ее как защиту людей, которые в течение восьми лет сталкиваются с насилием и геноцидом со стороны киевского режима.
Он подчеркнул, что спецоперация была принята как крайняя необходимость, поскольку России не было иного выбора в виду созданных угроз безопасности, которым невозможно было противостоять иными способами.
Путин отметил, что Россия в течение 30 лет пыталась достичь соглашения с НАТО по вопросам безопасности в Европе, но получала либо циничное обман и ложь, либо попытки давления и шантажа, в то время как альянс, несмотря на протесты Москвы, продолжает наступать и приближаться к границам РФ.
Фото: www.president.gov.ua/PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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