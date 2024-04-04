В KazanForum в Татарстане примут участие более 80 стран

Более 80 стран примут участие в форуме «Россия – Исламский мир: KazanForum», который пройдет в Казани с 14 по 19 мая. Об этом сообщила пресс-служба форума.

«Мы ожидаем не только зарубежных гостей, но и участников из различных регионов России. На сегодняшний день подтвержденное количество стран уже превышает 80. Это означает, что к Казани есть высокий интерес как к площадке для выстраивания эффективных международных связей», – заявил глава Республики Татарстан Рустам Минниханов.

По информации пресс-службы, участие в KazanForum подтвердили представители ОАЭ, Королевства Бахрейн, Малайзии, Турецкой Республики, Исламской Республики Иран, Ливии, а также других стран, входящих в Организацию исламского сотрудничества. Во время форума планируется проведение заседаний межправительственных комиссий России и Саудовской Аравии, Малайзии, Кувейта, Палестины, Узбекистана и Таджикистана.