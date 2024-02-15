В столице Татарстана с 21 февраля по 3 марта пройдут "Игры будущего" в формате "Фиджитал". Они включают состязания в 21 дисциплине. "Подготовка к Играм будущего подошла к своему финалу, мы встречаем команды, — сказал Михаил Леонов, замгендиректора АНО "Дирекция спортивных и социальных проектов" .

Первые гости из-за границы прибыли. Они представляют Перу, Боливии, США, Канады, Мексики, Латвии, Эстонии, Аргентины, Бразилии, Ирана, Турции, Малайзии и Индонезии. Всего ожидается боле 2 тыс участников из 100 стран мира. Премьер-министр России Михаил Мишустин ранее заявил о важности проведения Игр Будущего на высоком уровне.

"Формат, который предлагают Игры Будущего, — это новая философия жизненного роста, развития, в основе лежат понятные всему миру ценности: справедливость, мастерство, знания, стремление к усовершенствованию. Формат Игр Будущего адаптивен для занятий фиджитал-спортом и не требует огромных вложений в оборудование для проведения соревнований. Игры Будущего в Казани диктуют новые регламенты и правила проведения турниров", — заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

В Казань также прибыли российская фигуристка Камила Валиева, недавно со скандалом отстраненная от большого спорта и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный, который, в свою очередь, возглавляет федерацию фиджитал-спорта России.

Игры будущего — международное мультиспортивное событие, соединяющее в себе спорт, науку и технологии. Шоу нового формата, которое объединит соревнования в физическом и цифровом измерениях — "фиджитал" (physical + digital), проверяя навыки атлетов в реальном и виртуальном мирах. Соревнования предлагают игрокам физические задачи или головоломки, решаемые с помощью мобильных приложений или другой цифровой технологии, например, использование дополненной реальности (AR), написано на сайте ИБ.