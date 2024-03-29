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Казахстан мотивирует своих граждан уехать из Одесской и Харьковской областей
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 10:47

Казахстан мотивирует своих граждан уехать из Одесской и Харьковской областей

Казахстан переживает за своих граждан, которые сейчас находятся на территории Украины. Жителей Одесской и Харьковской областей призывают покинуть территорию для собственной безопасности.

- В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуации в Одесской и Харьковской областях Украины, посольство Республики Казахстан рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области, - говорится в официальном обращении посольства.

Сообщение также было размещено на официальной странице ведомства в соцсетях. Впервые с таким призывом правительство Казахстана обратилось в 2022 году, после начала спецоперации.

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