Казахстан переживает за своих граждан, которые сейчас находятся на территории Украины. Жителей Одесской и Харьковской областей призывают покинуть территорию для собственной безопасности.
- В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуации в Одесской и Харьковской областях Украины, посольство Республики Казахстан рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области, - говорится в официальном обращении посольства.
Сообщение также было размещено на официальной странице ведомства в соцсетях. Впервые с таким призывом правительство Казахстана обратилось в 2022 году, после начала спецоперации.
Южнокорейская газета извинилась за оскорбительную карикатуру про теракт в "Крокусе"
Южнокорейское новостное издание The Korea Herald опубликовало на страницах одного из номеров карикатуру на теракт в "Крокус Сити Холле".
Российский посол в США прокомментировал отказ американских властей сотрудничать с РФ в борьбе с терроризмом
Американские власти отказались сотрудничать с Россией в борьбе с мировым терроризмом. Об этом сообщил российский посол в США Анатолий Антонов. Он заявил, что Россия никогда не бегала за США и не выпрашивала никаких подачек.
Срочников не будут привлекать к боевым действиям в зоне СВО, заверил Бурдинский
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ Евгений Бурдинский заявил, что срок службы по призыву остаётся прежним - он составляет один год. Бурдинский подчеркнул, что призывников или людей, подлежащих призыву, не будут отправлять в зону боевых действий и привлекать к участию в СВО.
Экспорт овощей из России вырос почти в два раза
Импорт, в противоположность этому, сократился.