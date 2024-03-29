Казахстан переживает за своих граждан, которые сейчас находятся на территории Украины. Жителей Одесской и Харьковской областей призывают покинуть территорию для собственной безопасности.

- В связи с растущей напряженностью и нестабильной ситуации в Одесской и Харьковской областях Украины, посольство Республики Казахстан рекомендует гражданам Казахстана рассмотреть возможность покинуть данные области, - говорится в официальном обращении посольства.

Сообщение также было размещено на официальной странице ведомства в соцсетях. Впервые с таким призывом правительство Казахстана обратилось в 2022 году, после начала спецоперации.