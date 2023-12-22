Посол РФ в Астане Алексей Бородавкин рассказал о рекордном уровне обмена национальной валюты между Россией и Казахстаном. По его словам, во взаимной торговле планка поднялась до 75%.

- Совершенствуется система проведения платежей между российскими и казахстанскими контрагентами. При этом упор делается на обеспечение взаиморасчетов в нацвалютах, доля которых уже достигла 75%, - подчеркнул посол в официальном сообщении.

Сотрудничество между Казахстаном и Россией постоянно укрепляются. Так, например, президент республики Касым-Жомарт Токаев уже сообщал, что «отношения между странами имеют богатое прошлое и блестящее будущее».