Посол РФ в Астане Алексей Бородавкин рассказал о рекордном уровне обмена национальной валюты между Россией и Казахстаном. По его словам, во взаимной торговле планка поднялась до 75%.
- Совершенствуется система проведения платежей между российскими и казахстанскими контрагентами. При этом упор делается на обеспечение взаиморасчетов в нацвалютах, доля которых уже достигла 75%, - подчеркнул посол в официальном сообщении.
Сотрудничество между Казахстаном и Россией постоянно укрепляются. Так, например, президент республики Касым-Жомарт Токаев уже сообщал, что «отношения между странами имеют богатое прошлое и блестящее будущее».
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