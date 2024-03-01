После перехода Казахстана на новый часовой пояс, в системе электронных документов произошел сбой, из-за которого дата рождения некоторых граждан "постарела" на один день. Специалисты компании "Национальные информационные технологии" уже занимаются решением этой проблемы, сообщает местное СМИ.

С 1 марта в Казахстане на всей территории страны установлен единый часовой пояс UTC+5. Сразу два часовых пояса (UTC+5 и UTC+6) применялись до этого в республике, пишут "Известия".