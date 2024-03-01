После перехода Казахстана на новый часовой пояс, в системе электронных документов произошел сбой, из-за которого дата рождения некоторых граждан "постарела" на один день. Специалисты компании "Национальные информационные технологии" уже занимаются решением этой проблемы, сообщает местное СМИ.
С 1 марта в Казахстане на всей территории страны установлен единый часовой пояс UTC+5. Сразу два часовых пояса (UTC+5 и UTC+6) применялись до этого в республике, пишут "Известия".
Границу Польши с Литвой заблокировали польские фермеры
"Зерновой каруселью" называют польские аграрии схему, по которой ввозится сейчас зерно в страну.
Показания Хантера Байдена в Конгрессе стали достоянием гласности
Сын президента США не видит ничего зазорного в том, что общался с отцом во всеуслышание во время встречи с деловыми партнерами и приглашал Байдена на деловой обед.
Врач Михалева рекомендует пожилым людям избегать определенных продуктов в своем рационе
Мясная гастрономия, особенно красное мясо, является канцерогеном первого класса опасности, увеличивая риск развития рака кишечника и других заболеваний, таких как ожирение, диабет и артериальная гипертензия. Высокое содержание насыщенных жиров и холестерина делает красное мясо нежелательным для пожилых людей.
Эксперт Пономарев раскрывает секреты долговечности двигателя автомобиля
Технический тренер сети автосервисов Fit Service Сергей Пономарев подчеркивает, что соблюдение несложных правил может значительно продлить срок службы мотора.