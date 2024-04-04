Казахстанский политолог Антон Морозов заявил, что учёного-китаиста Константина Сыроежкина, ранее осужденного на 10 лет за госизмену, освободили из колонии.
Сыроежкин был главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований с 2006 года. С 2019 года его подозревали в государственной измене, а в октябре признали виновным и приговорили к 10 годам лишения свободы, с лишением казахстанского гражданства. Конкретные обстоятельства уголовного дела не разглашаются.
Получил 30 лет тюрьмы пособник теракта 2018 года в Страсбурге
Соучастник расстрела людей у новогодней ёлки в 2018 году в Страсбурге получил 30 лет тюрьмы за то что продал оружие террористу.
США и Британия с 12 января нанесли 424 удара по Йемену, убив 37 человек
Со статистикой ударов США и Британия которые они нанесли по Йемену с 12 января, выступил лидер йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) Абдель Малек аль-Хуси.
В Татарстане на В KazanForum приедут участники из 80-ти стран
На полях форума ожидаются политические мероприятия различного уровня.
В VK Клипах стартовал сериал, посвященный умершей в блокадном Ленинграде Тане Савичевой
На платформе VK Клипы стартовала премьера сериала "Осталась одна Таня". Сериал повествует об одной ленинградской школьнице, которая вела дневник во время блокады Ленинграда. Сериал имеет документальную основу. Подобный дневник вела Таня Савичева. Режиссером сериала выступил Данила Мотин. Первая серия уже доступна.