Казахстанский политолог Антон Морозов заявил, что учёного-китаиста Константина Сыроежкина, ранее осужденного на 10 лет за госизмену, освободили из колонии.

Сыроежкин был главным научным сотрудником Казахстанского института стратегических исследований с 2006 года. С 2019 года его подозревали в государственной измене, а в октябре признали виновным и приговорили к 10 годам лишения свободы, с лишением казахстанского гражданства. Конкретные обстоятельства уголовного дела не разглашаются.