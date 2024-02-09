В Казахстане из-за "неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции" введен масочный режим. В местах массовых скоплений, на транспорте, в торговых центрах масочный режим для граждан рекомендован, однако обязательным он будет только для медиков в стенах лечебных заведений.

В Казахстане главным государственным санитарным врачом Айжан Есмагамбетовой подписано постановление "Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем" (корь, коронавирус COVID-19, грипп).

Депутаты нижней палаты парламента Казахстана перейдут в онлайн-формат работы. В прошлом году было зафиксировано в стране 12 тысяч случаев COVID-19 и 29 тыс. случаев кори.