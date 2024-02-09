В Казахстане из-за "неблагоприятной эпидемиологической ситуации по коронавирусной инфекции" введен масочный режим. В местах массовых скоплений, на транспорте, в торговых центрах масочный режим для граждан рекомендован, однако обязательным он будет только для медиков в стенах лечебных заведений.
В Казахстане главным государственным санитарным врачом Айжан Есмагамбетовой подписано постановление "Об усилении профилактических мер по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем" (корь, коронавирус COVID-19, грипп).
Депутаты нижней палаты парламента Казахстана перейдут в онлайн-формат работы. В прошлом году было зафиксировано в стране 12 тысяч случаев COVID-19 и 29 тыс. случаев кори.
Лидер КНДР пригрозил оккупацией Южной Корее
Главным своим врагом считает Пхеньян "южнокорейских марионеток", которых возможно придётся вскоре оккупировать.
Западные СМИ встали в очередь на интервью к Путину
Число просмотров вышедшего сегодня ночью интервью экс-журналиста Fox News с российским лидером уже посмотрели в соцсети "Икс" 80 млн раз.
Высланному из Латвии Борису Каткову предоставили жилье в Калининграде
В пресс-службе губернатора Калининградской области сообщили, что Борис Катков, которого латвийские власти выдворили из страны в преклонном возрасте, получил государственное жилье.
Аналитики Ostrovok.ru опубликовали рейтинг лучших отелей в странах СНГ и Грузии за 2023 год
Исследование охватило около 150 гостиниц в 22 городах региона, включая Белоруссию, Казахстан, Узбекистан, Киргизию, Армению, Грузию и Азербайджан.