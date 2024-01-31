Катя Лель: зубы, сверхспособности и встречи с пришельцами

Катя Лель делится удивительными подробностями своего первого контакта с пришельцами, утверждая, что ее зубы несут ключевую информацию о человеке, и были похищены инопланетянами.
Она признается в своих сверхспособностях, утверждая, что способна устанавливать связь с потусторонним миром. Несмотря на признание иностранным агентом, Лель настаивает на искренности своих рассказов, отрицая умысел.
Певица также утверждает, что бывший муж и продюсер были свидетелями необычных явлений, включая "летающие тарелки" и передачу новой энергии. Она детально описывает внешний вид представителей внеземных цивилизаций и символику, которую они оставляют.
США изучают решение Международного суда ООН по иску Украины к России
Миллер отметил, что решение суда является объемным, и пока нет официальной реакции со стороны США.
США против уменьшения территории сектора Газа, сообщил Госдепартамент
Представитель Госдепа сообщил, что в ответ Израиль утверждал, что снос проводился на объектах, связанных с террористической деятельностью.
Врачи предоставили рекомендации, как переносить магнитные бури людям, страдающим от гипертонии
Специалисты подчеркивают, что хотя некоторые люди могут быть более чувствительны к природным явлениям, само воздействие магнитных бурь не является чрезмерно опасным благодаря защитному слою планеты. Группа риска включает людей с сердечно-сосудистыми проблемами, пожилых, беременных, детей младшего возраста и детей до года.
Сибирские ученые успешно вывели табак со значительным снижением содержания никотина
Этот научный прорыв был достигнут с использованием мультиплексного редактирования генома, что позволило одновременно модифицировать несколько генов. Работа велась несколько лет с применением метода биобаллистики для создания генетически стабильных линий табака с выключенными генами, контролирующими вторичный метаболизм и выработку никотина.