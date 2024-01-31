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Катя Лель: зубы, сверхспособности и встречи с пришельцами
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 21:07

Катя Лель: зубы, сверхспособности и встречи с пришельцами

Катя Лель делится удивительными подробностями своего первого контакта с пришельцами, утверждая, что ее зубы несут ключевую информацию о человеке, и были похищены инопланетянами.

Она признается в своих сверхспособностях, утверждая, что способна устанавливать связь с потусторонним миром. Несмотря на признание иностранным агентом, Лель настаивает на искренности своих рассказов, отрицая умысел.

Певица также утверждает, что бывший муж и продюсер были свидетелями необычных явлений, включая "летающие тарелки" и передачу новой энергии. Она детально описывает внешний вид представителей внеземных цивилизаций и символику, которую они оставляют.

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