Гонения против Украинской православной церкви, которую начали киевские власти в последние годы, глава Ватикана считает "недопустимыми", сообщает ТАСС. Агентство ссылается на посла России в Ватикане Ивана Солтановского.
Активизировались религиозные гонения на Украине против традиционной Украинской православной церкви (УПЦ) после начала СВО. УПЦ обвиняют в связях с Москвой. СБУ проводят обыски у священников, а в регионах происходят осквернения и захваты храмов. Православная украинская раскольничая церковь (ПЦУ) выступает как альтернатива УПЦ.
В самом Киеве продолжается противостояние за Киево-Печерскую Лавру. Заповедник при содействии силовиков изгоняет монахов УПЦ из древнейшей известной на весь мир обители.
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