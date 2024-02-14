Гонения против Украинской православной церкви, которую начали киевские власти в последние годы, глава Ватикана считает "недопустимыми", сообщает ТАСС. Агентство ссылается на посла России в Ватикане Ивана Солтановского.

Активизировались религиозные гонения на Украине против традиционной Украинской православной церкви (УПЦ) после начала СВО. УПЦ обвиняют в связях с Москвой. СБУ проводят обыски у священников, а в регионах происходят осквернения и захваты храмов. Православная украинская раскольничая церковь (ПЦУ) выступает как альтернатива УПЦ.

В самом Киеве продолжается противостояние за Киево-Печерскую Лавру. Заповедник при содействии силовиков изгоняет монахов УПЦ из древнейшей известной на весь мир обители.







