Борис Катков, 82-летний пенсионер, которого депортировали из Латвии, получил в Калининграде двухкомнатную служебную квартиру. Власти позаботились не только о жилье, но и об остальном.
- Двушка в новом доме, с ремонтом, в Центральном районе, - сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков. - Мебель он сейчас выбирает, мы ему оплатим.
К Каткову уже приехала жена, а в Латвии остались дети и внуки. По словам пенсионера, которого выгнали из страны в начале 2024 года, на сборы ему дали только час. Мотивом для депортации стало решение МВД Латвии, по которому Каткова признали угрозой национальной безопасности.
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Свою точку зрения он высказал на на мероприятии по сбору средств в Нью-Йорке.
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