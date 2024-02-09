Борис Катков, 82-летний пенсионер, которого депортировали из Латвии, получил в Калининграде двухкомнатную служебную квартиру. Власти позаботились не только о жилье, но и об остальном.

- Двушка в новом доме, с ремонтом, в Центральном районе, - сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков. - Мебель он сейчас выбирает, мы ему оплатим.

К Каткову уже приехала жена, а в Латвии остались дети и внуки. По словам пенсионера, которого выгнали из страны в начале 2024 года, на сборы ему дали только час. Мотивом для депортации стало решение МВД Латвии, по которому Каткова признали угрозой национальной безопасности.