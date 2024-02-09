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Военному пенсионеру, депортированному из Латвии, в России выделили квартиру
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 4:29

Военному пенсионеру, депортированному из Латвии, в России выделили квартиру

Борис Катков, 82-летний пенсионер, которого депортировали из Латвии, получил в Калининграде двухкомнатную служебную квартиру. Власти позаботились не только о жилье, но и об остальном.

- Двушка в новом доме, с ремонтом, в Центральном районе, - сообщил пресс-секретарь главы региона Дмитрий Лысков. - Мебель он сейчас выбирает, мы ему оплатим.

К Каткову уже приехала жена, а в Латвии остались дети и внуки. По словам пенсионера, которого выгнали из страны в начале 2024 года, на сборы ему дали только час. Мотивом для депортации стало решение МВД Латвии, по которому Каткова признали угрозой национальной безопасности.

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