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Граница Испании и Франции перекрыта протестующими фермерами
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 10:49

Граница Испании и Франции перекрыта протестующими фермерами

В Испании акции протеста фермеров переросли в блокирование дорог на границе с Францией. Выезд на тракторах на скоростные автомагистрали аграриям показались недостаточными мерами. Они начали валить деревья и устраивать баррикады из покрышек и другого мусора на дорогах. В частности заблокирована трасса AP-7 в Каталонии, это основной сухопутный маршрут соединяющей Испанию и Францию, сообщает ТАСС.

В других частях Испании также проходят протесты. В частности, блокируется дорога у порта Таррагона, это крупный порт Испании на северо-западном побережье Средиземного моря, работа которого в результате нарушена.

Фуры с продовольственным грузом, прибывающие из Марокко в Испанию, также подвергаются атаке протестующих. Их груз высыпается прямо на обочины. Импорт из третьих стран, нарушает развитие местного аграрного сектора в Каталонии.

Напомним что протесты фермеров в Европе активно проходят в большинстве стран ЕС с начала года, иногда перерастая в жесткие акции прямого действия.



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