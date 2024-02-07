Касатки, застрявшие во льдах у побережья Японии спаслись сами. Так прокомментировали, представитель муниципалитета города Раусу на острове Хоккайдо. Власти надеются, что животные не погибли. Такой вывод сделан ими после осмотра места происшествия. Потому что касаток уже не обнаружили.
Ситуация с попавшими в беду животными получила большое освещение в СМИ. Даже МИД России вмешался. Представитель ведомтства в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) сообщил, что Япония не просила помощи. Пресс-секретарь МИД Захарова отметила бездействие экологов на Западе, чтобы решить проблему.
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