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Цены на картон стали причиной решения правительства
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 12:46

Цены на картон стали причиной решения правительства

В Минпромторге провели совещание, во время которого были установлены «замороженные» на картон для упаковки. Производители согласились поддерживать установленную стоимость, чтоб она не повышалась.

Причина - увеличение цен на бумагу и картон больше, чем на 40. На этом была поймана компания АО «Архангельский ЦБК». Фас провела проверку и выяснила, что подобное увеличение цен на упаковку аналогично влияет и на стоимость продуктов, а установленные цены превысили сумму необходимых расходов и прибыли.

Сейчас рассматривают возможность штрафа для компании, который может составить примерно 15% от общей выручки.

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