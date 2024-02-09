Ролик с анонсом интервью американского журналиста и президента России вышел накануне и уже произвёл фурор в медиа-пространстве. Такер на фоне Кремля объяснил зрителям, почему он в Москве, и почему важно донести слова Путина до Западного зрителя. В США и Европе действия опального журналиста подверглись жесткой критике. Появились обвинения в госизмене и призывы ввести санкции против бывшего сотрудника Fox News.

Сам журналист после приезда в нашу страну создал канал в ТГ "Такер Карлсон для России"? на который подписалось за несколько дней 200 тыс. пользователей. Также в Телеграм был создан специальный канал для публикации интервью "Такер Карлсон — LIVE 24/7". Там позже была выложена полная версия записи.

В 2 часа ночи по Москве началась трансляция беседы Владимира Путина и Такера Карлсона в соцсети Х (заблокирована в России), куда подключился и сам владелец сети Илон Маск, судя по скриншотам. Число просмотров двухчасового интервью в этой популярной в США соцсети быстро превысило 40 млн. за четыре часа. Президент России ответил примерно на 60 вопросов, в основном касающиеся отношений России с Западом и СВО.

Такер Карлсон опубликовал после беседы в Кремле отдельное видео. Среди прочего, в нем он сказал, что "Путин дал "чрезвычайно детальный" ответ о предпосылках кризиса вокруг Украины".

Журналист провел в Кремле 5 часов из которых 2 часа он ждал. Ранее Карлсон рассказал, что подготовка к этому теперь уже историческому, события началась еще за несколько месяцев.

В России с переводом на русский язык интервью синхронно транслировалось на канале в ТГ журналиста Владимира Соловьева. Его одновременно смотрели ночью более 30-ти тыс. зрителей.