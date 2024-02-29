Американский журналист Такер Карлсон критически отнесся к состоянию армии США. По его словам, войско мало того, что неэффективно, но и максимально коррумпировано. До этого такое же мнение озвучивал и бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

- Вооруженные силы США, существовавшие в 1991 году, больше не существуют, - сказал полковник. - У нас слабый резерв.

Карлсон же в качестве примера привел историю, напомнив, что последний раз Америка выходила победителем из войн более, чем 80 лет назад. При этом он отмечает, что ответственность в первую очередь надо не на обычных рядовых, а на руководство, разрушившее систему.