Такер Карлсон озвучил свое мнение о нынешнем президенте США Джо Байдене. Журналист раскритиковал его попытку участвовать в выборах, назвав лидера "дряхлым", а возможность победить в гонках будем обоснована лишь фальсификацией результатов.
- Он не может говорить, не может ходить. И об этом знает весь мир, - сообщил Карлсон. - Вы знаете, дряхлый человек не может победить на выборах в самой влиятельной стране, только если не будет фальсификации.
На данный момент среди американцев уже проводился опрос по поводу возможности выхода Байдена на второй срок. Из опрошенных почти 70% согласились с тем, что лидер для этого слишком стар.
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