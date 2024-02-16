Американский журналист Такер Карлсон, который сейчас находится с визитом в Москве, решил оценить влияние антироссийских санкций на наличие товаров в магазинах. Свое видео иностранец опубликовал в сети.
- Нам говорили, что санкции против России катастрофическим образом повлияли на ее экономику, - сообщил Карлсон. - Мы посетили продуктовый магазин в Москве и обнаружили совершенно другую ситуацию.
В качестве эксперимента было решено взять продуктовую корзину из 44 товаров, в числе которых было вино, несколько видов мяса, бананы, хлопья и т.д. Затем команда попробовала представить примерный чек, решив, что набор обойдется в 400 долларов. Однако в результате выяснилось, что общая сумма составила 9500 рублей - около 103 долларов.
- Если вы сходите в российский продуктовый магазин, самое сердце зла, и увидите, сколько стоят товары и как живут люди, это радикализует вас против наших лидеров, - резюмировал Карлсон.
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