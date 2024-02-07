Новость о том, что популярный американский журналист смог пообщаться с президентом России. Информация о том, что Такен Карлсон всё таким сделал интервью с Владимиром Путиным распространилась вечером 6-февраля, со ссылкой на Newsweek.

В тот же вечер в популярнейшей в США соцсети Твиттере (ныне X) появилось видеообращение Такена Карлсона, записанное на фоне вечерней Москвы.

Важный вопрос для каждого американца "кто платит", журналист сообщил, что расходы на поездку в России он и его коллеги несут сами.

Карлсон уверен, что американцы совершенно ничего не знают о происходящем на Украине. Эта война многое изменила в мире. Из-за нее погибают сотни тысяч людей, а Украина пустеет. С февраля 2024 года геополитические процессы перекраивают расстановку сил в мире и экономику планеты, а американские граждане ничего не ведают. Они даже толком никогда не слышали голоса российского лидера, не говоря уже о том, что даже не представляют о тех причинам, по которым Россия начала спецоперацию.

Карлон рассказал, что несколько месяцев шла подготовка к этой поездке, тем временем как администрация Байдена пыталась помешать этому.

"Мы здесь не потому что мы любим Путина, а потому что мы любим США", — сказал он.

Сразу после выхода видео-обращение на аккаунте в соцсети Х набрала более 37 млн просмотров, а подписчиков у Такера стало на 90 тыс. больше.

Реакция в США не заставила себя ждать. "Настоящей журналистикой" назвал поездку Карлсона Член палаты представителей Мэтт Гаетц. Официальный Белый домм же поспешил оправдаться, сказав что "совершенно не мешал" опальному журналисту.

До этого интервью западным СМИ Путин давал только в 2021 году, ещё до начала СВО. Это были Кир Симмонс (NBC) и Хедли Гэмбл (CNBC).











