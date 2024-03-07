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Агент СБУ уничтожен при задержании в Карелии
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 13:31

Агент СБУ уничтожен при задержании в Карелии

В Карелии сотрудники ФСБ России предотвратила теракт украинских спецслужб с участием гражданина Белоруссии. Во время задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам органов безопасности. Ответным огнем его нейтрализовали, сообщает РИА "Новости". Агентство также публикует кадры задержания террориста.

Преступник, действуя по указанию кураторов, изъял средства поражения и самодельное взрывное устройство для подрыва административного здания города Олонца, расположенного на юге республики Карелия. Агент украинских спецслужб собирал и передавал данные об объектах транспортной инфраструктуры и органов исполнительной власти региона.





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