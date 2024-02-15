Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Миннесота Уайлд" Кирилл Капризов высказался по повожу недопуска отечественных хоккеистов до международных соревнований. Также Капризов выразил опасения, что таким образом его коллеги не смогут принять участие в Олимпийских играх в 2026 году. Напомним, что Международная федерация хоккея (IIHF) уже запретила россиянам участвовать в матчах на протяжении сезона-2024/25.

- Лучшему бомбардиру сезона НХЛ нападающему "Тампы" Никите Кучерову уже 30 лет, он никогда не был на Олимпиаде, а ведь он один из лучших хоккеистов в мире, - заступается за коллег Капризов. - Это просто несправедливо.

Также он подчеркнул, что, вполне вероятно, другие страны и не хотят видеть россиян на соревнованиях, но команды желали бы поехать.