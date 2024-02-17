Федерация фигурного катания Канады Skate Canada требует нового перераспределения медалей среди фигуристов, вступавших на Олимпийских играх-2022. В командном турнире Россия взяла бронзу, однако теперь канадцы давят на то, что в составе участников была дисквалифицированная Камила Валиева. По их мнению, теперь, после перераспределения, россияне должны быть лишены медалей - он должны быть переданы Канаде.

Международный союз конькобежцев (ISU) уже пересматривал распределение наград из-за Валиевой - изначально завоеванное золото семенили на бронзу. Однако Канада, которая в итоге заняла четвертое место на соревнованиях, считает это решение несправедливым.