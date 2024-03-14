Премьер-министр Эстонии Кая Каллас сообщила об отсутствии гарантий того, что эстонские войска не поедут на Украину.

- Я не даю таких обещаний, потому что обстоятельства могут измениться, - подчеркнула Каллас. - Мы четко выбрали сторону, и эта сторона Украины, потому что Россия для нас - прямая угроза.

Все высказывания были произнесены во время обсуждения заявления президента Франции. Эммануэль Макрон также говорил о том, что солдаты ЕС могут поехать на зону боевых действий. Депутаты Эстонии, в свою очередь, потребовали от властей невмешательства в конфликт.