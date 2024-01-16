Британское издание The Times опубликовало интервью с премьер-министром Эстонии Каей Каллас. Политик выразила убеждение в том, что Россия способна начать угрожать НАТО, а у Европы есть максимум пять лет, чтобы направить все усилия на свою защиту.
- Это будет в значительной степени зависеть от того, насколько нам удастся сохранить единство нашей позиции в отношении Украины, - подчеркнула Каллас в своем заявлении.
Как считают эксперты, при подписании соглашения с Украиной о прекращении огня, Прибалтика станет более уязвимой перед Россией. А у последней, уверены в Таллине, достаточно сил для того, чтобы оказать военное давление.
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