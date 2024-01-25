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Германия направит более 72 млрд рублей федеральной поддержки в Калининградскую область
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  • Приходько Александр
  • Опубликована сегодня в 21:44

Германия направит более 72 млрд рублей федеральной поддержки в Калининградскую область

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что объем федеральной поддержки Калининградской области в ближайшие три года превысит 72 млрд рублей.

Эти средства будут направлены на реализацию госпрограммы и запуск новых проектов в регионе. В частности, планируется строительство кампуса среднего профессионального образования, который будет выпускать 1 тыс. специалистов в год по 20 специальностям.

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