Германия направит более 72 млрд рублей федеральной поддержки в Калининградскую область

Министр экономического развития России Максим Решетников сообщил, что объем федеральной поддержки Калининградской области в ближайшие три года превысит 72 млрд рублей.

Эти средства будут направлены на реализацию госпрограммы и запуск новых проектов в регионе. В частности, планируется строительство кампуса среднего профессионального образования, который будет выпускать 1 тыс. специалистов в год по 20 специальностям.