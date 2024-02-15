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Россия подсчитала, сколько какао-бобов купила у Турции
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 5:33

Россия подсчитала, сколько какао-бобов купила у Турции

Прошлый год стал первым, когда Россия начала покупать какао-бобы в Турции. Общий объем импорта достиг планки почти 1,8 миллионов долларов, пишут СМИ, а поставки составили более 600 тонн сырья.

Помимо этого крупными поставщиками для Росси значатся Эстония, Эквадор и Кот-д'Ивуар, продавшие семь тысяч тонн, 1,1 тысячи и 5,1 тысяч тон соответственно.

Были и небольшие закупки сырья для шоколада. Хотя бы на тысячу долларов, но закупались у Бельгии, Колумбии, Польши и Литвы. Напомним, что недавно стоимость какао-бобов достигла мирового рекорда - все дело в засухе, которая снижает производительность уже третий год. На данный момент стоимость сырья составляет более шести тысяч долларов за тонну.

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