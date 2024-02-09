Стоимость какао-бобов меньше чем за неделю установила исторический рекорд - с условием роста на 500 долларов теперь цена продукции составляет более 5,5 тысячи долларов за тонну. Предыдущий рекорд был установлен 2 февраля и составил 5 тысяч долларов за тонну.
В январе 2024 года Международная организация по какао рассказала о перспективах. Засуха, продолжающаяся уже два года, предполагается и сейчас. Усложняет ситуацию с ценой и судоходство в Красном море, которое тоже влияет на цены.
До этого исторический максимум по стоимости какао был поставлен в 1977 году. Тогда цена держалась на уровне 5,4 тысяч долларов за тонну.
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