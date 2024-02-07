Издание Mash рассказало о будущем повышении цен на шоколад - оно составит около 30%. Информация поступила от крупнейшего поставщика какао-бобов из Западной Африки и Южной Америки. Изменение цен обусловлено последствиями неурожая - производительность упала на 36%.
Также еще одним фактором стали изменения этического кодекса Евросоюза. По ним в странах сообщества запрещено продавать подобную продукцию из мест, где были вырублены деревья. Ее предписали уничтожить, либо перепродать в страны, не состоящие в Евросоюзе.
Китайский Chouzhou Bank остановил работу с Россией
Западные санкции докатились до Китая с большим опозданием. Возможно, вторую годовщину начала СВО и китайский Новый год финансовые круги Азии решили отметить отменой расчётов с Россией. Так сделал китайский Chouzhou Commercial Bank.
Журналист Fox News обратился к американцам на фоне Кремля
6-го февраля одна только информация о готовности журналиста Fox News встретиться с президентом Путиным всколыхнула Америку. Журналист выложил своё обращение через блог Fox News в сети Х. "Мы здесь не потому что мы любим Путина, а потому что мы любим США", - сказал он.
Диетолог Стародубова рассказала о проблеме ожирения в России и методах ее решения
Главный диетолог Москвы, доктор медицинских наук Антонина Стародубова объяснила, что ожирение и избыточная масса тела определяются по индексу массы тела (ИМТ), но важнее учитывать наличие осложнений и сопутствующих заболеваний при постановке диагноза.