Издание Mash рассказало о будущем повышении цен на шоколад - оно составит около 30%. Информация поступила от крупнейшего поставщика какао-бобов из Западной Африки и Южной Америки. Изменение цен обусловлено последствиями неурожая - производительность упала на 36%.

Также еще одним фактором стали изменения этического кодекса Евросоюза. По ним в странах сообщества запрещено продавать подобную продукцию из мест, где были вырублены деревья. Ее предписали уничтожить, либо перепродать в страны, не состоящие в Евросоюзе.