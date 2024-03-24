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Кадыров считает, что Россию пытаются расшатать по национальному признаку
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  • Умыскова Мария Сергеевна
  • Опубликована сегодня в 15:11

Кадыров считает, что Россию пытаются расшатать по национальному признаку

Глава Чечни Рамзан Кадыров обозначил свою точку зрения по поводу разговоров об «этнических чистках». Свое мнение он обозначил в после в личном Телеграм-канале.

- С подстрекателями к этническим чисткам разговор будет короткий в рамках железного закона Российской Федерации, сообщил Кадыров. - Давайте благоразумно смотреть на вещи, быть объективными и полезными государству гражданами, а не добровольными бесплатными марионетками.

По словам главы Чечни, пропаганда лжепатриотизма ведет только к нарушению национальной политики, а в худших случаях превращается в неонацизм. Никаких националистических проявлений внутри страны быть не должно, уверенно заявил Кадыров.

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