Глава Чечни Рамзан Кадыров обозначил свою точку зрения по поводу разговоров об «этнических чистках». Свое мнение он обозначил в после в личном Телеграм-канале.
- С подстрекателями к этническим чисткам разговор будет короткий в рамках железного закона Российской Федерации, сообщил Кадыров. - Давайте благоразумно смотреть на вещи, быть объективными и полезными государству гражданами, а не добровольными бесплатными марионетками.
По словам главы Чечни, пропаганда лжепатриотизма ведет только к нарушению национальной политики, а в худших случаях превращается в неонацизм. Никаких националистических проявлений внутри страны быть не должно, уверенно заявил Кадыров.
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