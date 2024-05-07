Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Владимира Зеленского необходимо заставить подписать необходимые документы после взятия под контроль Одессы и Харькова, передает РИА Новости.
Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Украина может потерять новые города. По его словам, Россия, вероятно, в конечном итоге определит границы по своему усмотрению.
Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года.
Фото:kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 License)
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