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Кадыров: в этот месяц надо обязательно забирать Одессу и Харьков
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  • Гапоненко Артём Дмитриевич
  • Опубликована сегодня в 13:45

Кадыров: в этот месяц надо обязательно забирать Одессу и Харьков

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Владимира Зеленского необходимо заставить подписать необходимые документы после взятия под контроль Одессы и Харькова, передает РИА Новости.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор выразил мнение, что Украина может потерять новые города. По его словам, Россия, вероятно, в конечном итоге определит границы по своему усмотрению.

Напомним, специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года.

Фото:kremlin.ru/Пресс-служба Президента Российской Федерации(Creative Commons Attribution 4.0 License)

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