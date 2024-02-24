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Эндокринолог Павлова выделила напиток, употребление которого ведет к лишнему весу
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  • Алямкина Виктория Юрьевна
  • Опубликована сегодня в 16:15

Эндокринолог Павлова выделила напиток, употребление которого ведет к лишнему весу

Эндокринолог Зухра Павлова, доктор медицинских наук, предупреждает о потенциальной связи между употреблением фруктовых соков и набором лишнего веса, особенно у детей. Она выражает необходимость дальнейших исследований для понимания причин этого явления, отмечая возможные несовершенства в протоколах исследований.

Павлова указывает на фруктозу как основную причину возникновения лишнего веса, поскольку она может превратиться в жир даже после превращения в глюкозу. Вместо фруктовых соков рекомендуется предпочитать употребление цельных фруктов и пить обычную воду после основных приемов пищи, сообщает Общественная Служба Новостей.

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