Эндокринолог Павлова выделила напиток, употребление которого ведет к лишнему весу

Эндокринолог Зухра Павлова, доктор медицинских наук, предупреждает о потенциальной связи между употреблением фруктовых соков и набором лишнего веса, особенно у детей. Она выражает необходимость дальнейших исследований для понимания причин этого явления, отмечая возможные несовершенства в протоколах исследований.

Павлова указывает на фруктозу как основную причину возникновения лишнего веса, поскольку она может превратиться в жир даже после превращения в глюкозу. Вместо фруктовых соков рекомендуется предпочитать употребление цельных фруктов и пить обычную воду после основных приемов пищи, сообщает Общественная Служба Новостей.