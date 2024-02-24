Эндокринолог Павлова выделила напиток, употребление которого ведет к лишнему весу

Эндокринолог Зухра Павлова, доктор медицинских наук, предупреждает о потенциальной связи между употреблением фруктовых соков и набором лишнего веса, особенно у детей. Она выражает необходимость дальнейших исследований для понимания причин этого явления, отмечая возможные несовершенства в протоколах исследований.
Павлова указывает на фруктозу как основную причину возникновения лишнего веса, поскольку она может превратиться в жир даже после превращения в глюкозу. Вместо фруктовых соков рекомендуется предпочитать употребление цельных фруктов и пить обычную воду после основных приемов пищи, сообщает Общественная Служба Новостей.
Ученые обнаружили в Китае частично сохранившийся скелет нового вида гигантского динозавра
Обнаруженный динозавр проживал около 72-66 миллионов лет назад в позднемеловую эпоху. Обнаруженный скелет состоял из семи шейных и передних спинных позвонков, а также нескольких ребер.
Mercedes-Benz анонсировал выход сверхроскошной линейки под названием Mythos Series, превосходящей Maybach
Первая модель этой линейки, Mercedes-Benz Mythos, будет выпущена в 2025 году на базе Mercedes-AMG SL, но отличаться уникальным дизайном, роскошным интерьером, мощными двигателями и передовыми технологиями.
Ученые обнаружили новую причину старения клеток
Ученые обнаружили, что повреждение клеточной мембраны может быть ключевой причиной старения клеток. Данная мембрана, имеющая толщину всего 5 нанометров, оказывается особенно уязвимой в моменты сокращения мышц или получения травм.
Автоэксперт Дижечко выделил основные опасности для российских автомобилистов зимой
Одной из главных проблем является скопление снега на машине, что может привести к уплотнению снега и образованию наледи. Устранение снега может повредить лакокрасочное покрытие, а соль и реагенты усиливают этот негативный эффект, вызывая потускнение и коррозию.