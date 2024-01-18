Врач Толмасова предупреждает о вреде пакетированных соков

Врач-эндокринолог Анжела Толмасова предупреждает о вреде пакетированных соков, утверждая, что они лишены витаминов из-за длительного хранения и высоких температур при их подготовке.

Такие соки содержат химические вещества, включая генотоксичные, и производятся из фруктов низкого качества. Они также могут влиять на различные системы организма, включая репродуктивную, и вызывать проблемы с весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Врач подчеркивает, что свежевыжатые соки более полезны, так как содержат клетчатку и натуральные питательные вещества, отсутствующие в пакетированных, сообщает Газета.Ру.