Врач Толмасова предупреждает о вреде пакетированных соков

Врач-эндокринолог Анжела Толмасова предупреждает о вреде пакетированных соков, утверждая, что они лишены витаминов из-за длительного хранения и высоких температур при их подготовке.
Такие соки содержат химические вещества, включая генотоксичные, и производятся из фруктов низкого качества. Они также могут влиять на различные системы организма, включая репродуктивную, и вызывать проблемы с весом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом. Врач подчеркивает, что свежевыжатые соки более полезны, так как содержат клетчатку и натуральные питательные вещества, отсутствующие в пакетированных, сообщает Газета.Ру.
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