Наталья Денисова, кандидат медицинских наук, врач-диетолог и старший научный сотрудник ФИЦ питания и биотехнологии, обнародовала информацию о ценных свойствах сладкого перца и свеклы в снижении кровяного давления. И сладкий перец, и свекольный сок способны эффективно снижать давление и укреплять капилляры.

Сладкий перец, содержащий в себе значительное количество калия, витамина C и редкого витамина Р, оказывает благотворное воздействие на регуляцию водно-солевого обмена, работу сердечной мышцы и усвоение витамина C. Эти свойства способствуют укреплению капилляров, повышая их прочность. Полезность перца сохраняется как при его употреблении в сыром, так и в запеченном виде, благодаря повышенной усвояемости каротиноидов при термической обработке.

Свекла, в свою очередь, благодаря высокому содержанию нитратов, которые в организме преобразуются в оксид азота, способствует расширению сосудов и улучшению кровообращения в капиллярах. Исследования подтверждают, что употребление 250 мл свекольного сока в день снижает давление у пациентов с предгипертонией. Сок из сырой свеклы оказывает более эффективное воздействие, однако для людей с хроническими заболеваниями рекомендуется употребление свеклы в отварном виде, сообщает Газета.Ру.