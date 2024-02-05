Исследование показало, что содержащийся в свекольном соке нитрат способен предотвращать рост вредных бактерий в полости рта. Этот эффект особенно важен для людей, подверженных заболеваниям десен из-за высокого уровня потребления сахара, таких как спортсмены.
Употребление свекольного сока после употребления продуктов с высоким содержанием сахара может увеличивать кислотность слюны и подавлять рост бактерий, для которых сахар является питательной средой, сообщает Центральная Служба Новостей.
Итальянский нейрохирург Канаверо раскритиковал мозговой имплант Маска
Итальянский нейрохирург Серджо Канаверо считает, что предложенная модель не только устарела, но и служит другим целям, несовпадающими с заявленными. Он указывает, что подобные технологии уже применяются, и считает проект Маска коммерческим трюком с фокусом на виртуальной реальности.
Американские ученые выявили связь между слабым обонянием и повышенным риском развития пневмонии
Долгое время известно, что утрата обоняния является серьезной медицинской проблемой, особенно для пожилых людей. Согласно данным Университета штата Мичиган, 22% избыточной смертности среди пожилых с нарушением обоняния связаны с болезнями, такими как Альцгеймер и Паркинсон.
Вице-спикер СФ Святенко предложила разработать новые программы для семейного отдыха с детьми
В выступлении на Международной выставке-форуме "Россия" Инна Святенко подчеркнула, что семейный отдых внутри страны важен для укрепления семейных ценностей и должен быть отражен в планах туристской отрасли.
Дерматолог Сартор подчеркивает, что недостаток сна - главная причина неэффективности антивозрастной косметики
Согласно заявлению дерматолога Куин-Джао Сартора, организм не может эффективно бороться с окислительным стрессом, ответственным за повреждение клеток, при недостаточном сне. Нарушение баланса сна становится сильным катализатором старения, поскольку приводит к увеличению производства пероксидов и свободных радикалов.