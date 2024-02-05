Ученые из Университета Западной Шотландии обнаружили, что свекольный сок полезен для полоскания рта

Исследование показало, что содержащийся в свекольном соке нитрат способен предотвращать рост вредных бактерий в полости рта. Этот эффект особенно важен для людей, подверженных заболеваниям десен из-за высокого уровня потребления сахара, таких как спортсмены.

Употребление свекольного сока после употребления продуктов с высоким содержанием сахара может увеличивать кислотность слюны и подавлять рост бактерий, для которых сахар является питательной средой, сообщает Центральная Служба Новостей.