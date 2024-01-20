Исследование, проведенное учеными из Университета Торонто и опубликованное в журнале JAMA Pediatrics, выявило связь между употреблением фруктовых соков и ожирением у детей. Авторы работы проанализировали более 40 исследований, охвативших более 45 тысяч детей и 260 тысяч взрослых в различных регионах мира. Результаты указывают на то, что употребление фруктовых соков может спровоцировать набор веса у детей, аналогичный эффекту от потребления недиетической газировки, из-за высокого содержания сахара в них.
Ученые вычислили, что 300 мл фруктового сока содержат около 8.5 чайных ложек сахара, что превышает рекомендуемую максимальную дозу сахара для взрослых. В связи с этим, авторы исследования рекомендуют заменить фруктовые соки диетическими колами, содержащими сахарозаменители, и строго контролировать количество потребляемых напитков.
Эти рекомендации основаны на стремлении бороться с проблемой лишнего веса у детей и подчеркивают важность осознанного выбора напитков для поддержания здоровья детей, сообщает Юность Сибири.
Израиль разрушил более 70% зданий в секторе Газа за более чем 100 дней военных действий
Он отметил, что почти 2 миллиона палестинцев стали беженцами, половина из которых — дети.
США и Украина провели инспекцию оружия, поставленного Киеву, для проверки его использования
Представители США и Украины провели первую совместную инспекцию поставленного американскими партнерами оружия в украинской военной части.
Китайские ученые достигли прорыва в области лечения анемии с использованием искусственного интеллекта
Специальная платформа Chemistry42, объединяющая более 40 моделей ИИ, обнаружила новый ингибитор пролилгидроксилазы (PHD), воздействующий на процессы выработки эритроцитов. Исследование, опубликованное в Journal of Medicinal Chemistry (JMC), подчеркивает потенциальную эффективность средства в борьбе с анемией при хронической болезни почек.
Ушел из жизни композитор Шота Меладзе на 91-м году жизни после осложнений от COVID-19
Сегодня Шота Меладзе записал видеообращение, в котором сообщил о переносе концертов и объявил о причине смерти — утрате близкого человека.