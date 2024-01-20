Ученые выявили связь между употреблением сока и риском ожирения у детей

Исследование, проведенное учеными из Университета Торонто и опубликованное в журнале JAMA Pediatrics, выявило связь между употреблением фруктовых соков и ожирением у детей. Авторы работы проанализировали более 40 исследований, охвативших более 45 тысяч детей и 260 тысяч взрослых в различных регионах мира. Результаты указывают на то, что употребление фруктовых соков может спровоцировать набор веса у детей, аналогичный эффекту от потребления недиетической газировки, из-за высокого содержания сахара в них.

Ученые вычислили, что 300 мл фруктового сока содержат около 8.5 чайных ложек сахара, что превышает рекомендуемую максимальную дозу сахара для взрослых. В связи с этим, авторы исследования рекомендуют заменить фруктовые соки диетическими колами, содержащими сахарозаменители, и строго контролировать количество потребляемых напитков.

Эти рекомендации основаны на стремлении бороться с проблемой лишнего веса у детей и подчеркивают важность осознанного выбора напитков для поддержания здоровья детей, сообщает Юность Сибири.