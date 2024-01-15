Ученые выяснили, что щелочная вода не является достаточно эффективной для профилактики камней в почках

Ученые из Журнала Урологии (Urol. J) провели исследование, которое выявило, что щелочная вода не способна достаточно повысить уровень pH мочи для эффективной профилактики почечных камней. Таблетки цитрата калия, повышающие pH мочи, широко рекомендуются для предотвращения образования камней, но их прием может быть затруднителен для пациентов.
Исследователи проанализировали несколько брендов воды и напитков, выявив, что содержание веществ, повышающих щелочность, в обычной воде и щелочной воде оказалось недостаточным для компенсации естественной кислотности мочи. В отличие от щелочной воды, апельсиновый сок и некоторые другие напитки оказались более эффективными в повышении уровня щелочности мочи, превосходя щелочную воду в 150 раз.
Исследователи также отметили, что для окончательного подтверждения полезности или вреда щелочной воды в профилактике камней в почках необходимы клинические испытания с участием пациентов, сообщает Газета.Ру.
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