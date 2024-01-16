К блогеру Ивлеевой и МТС поступил коллективный иск в Таганский суд Москвы

Таганский суд в Москве принял к рассмотрению совместный иск в отношении телеведущей Анастасии Ивлеевой, в котором требуется выплата компенсации морального вреда в размере 1 миллиарда рублей за проведение скандальной вечеринки 21 декабря. По информации ТАСС, ответчиком в данном иске выступает ПАО "Мобильные телесистемы" (МТС).

"Таганский районный суд принял исковое заявление Иншакова А. И. и других участников, присоединившихся к нему, против Ивлеевой А. В. и ПАО "Мобильные телесистемы", — отметил представитель суда.

В предыдущем подобном иске, который был возвращен заявителям Хамовническим судом Москвы из-за того, что ответчик не проживает в районе Хамовники, указывалось, что организация вечеринки в клубе "Мутабор" 21 декабря, в которой участвовали многие известные представители российского шоу-бизнеса, вызвала значительные моральные страдания истцам.

В этом контексте они запросили суд взыскать с Ивлеевой компенсацию морального вреда в размере 1 миллиарда рублей и обязать ее перечислить эту сумму в государственный фонд поддержки участников специальной военной операции "Защитники Отечества". Также требовалось наложить запрет на проведение культурно-массовых мероприятий на территории России, сообщает ТАСС.

По словам самой Ивлеевой, скандальное мероприятие представляло собой презентацию фотографий, сделанных журналом Playboy в 2022 году. Главной целью блогера, согласно постановлению об административном штрафе в размере 100 тысяч рублей, было привлечение спонсоров, в частности компаний МТС и "Золотое яблоко".

На "голой вечеринке" 21 декабря в "Мутаборе" присутствовали многие известные певцы и артисты, включая Филиппа Киркорова, Диму Билана, Лолиту Милявскую, Глюкозу, Анну Асти, Ксению Собчак и других. Один из участников, рэпер Vacio (Николай Васильев), был арестован на 15 суток и оштрафован на 200 тысяч рублей за мелкое хулиганство и пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений. После отбытия ареста его вновь арестовали на 10 суток по обвинению в мелком хулиганстве.