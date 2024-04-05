Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что журналист Wall Street Journal Эван Гершкович мог бы намного лучше выполнять свои обязательства журналиста, если бы не занимался шпионажем в чистом виде.

Гершкович был задержан в марте 2023 года сотрудниками ФСБ. Известно, что он по заданию разведки США собирал секретные данные об одном из российских ВПК. Американцу грозит до 20 лет лишения свободы, но сам репортёр отказывается признавать собственную вину.

Несмотря на явное нарушение российских законов, американская сторона настаивает на невиновности своего поданного.

Российский президент Владимир Путин заявил, что Россия согласится выдать Гершковича только в том случае, если США примет соглашение на взаимовыгодных условиях.