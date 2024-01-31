Врач-эндокринолог из "СМ-Клиника" Анжела Толмасова подчеркивает, что употребление рафинированных круп может усугубить воспалительные процессы, в том числе в суставах, и стать источником болей.
Она рекомендует предпочитать цельнозерновые крупы, поскольку они содержат отрубной слой, зародышевый слой и эндоспермий, обеспечивая богатый комплекс клетчатки, минералов и питательных веществ. Рафинированные крупы, в свою очередь, лишены этих слоев, что может ассоциироваться с повышенным уровнем воспалительных маркеров в крови. Врач также подчеркивает, что научные исследования не выявили связи между употреблением цельнозерновых круп и воспалительными процессами.
Подчеркивается, что цельное зерно богато витаминами группы В, антиоксидантами и клетчаткой, способствующей связыванию "плохого" холестерина и предотвращению развития диабета, высокого давления и сердечных заболеваний. Врач советует тщательно изучать состав продуктов и выбирать цельнозерновые крупы, избегая продуктов, содержащих рафинированные крупы.
Левые партии осуждают Грецию за размещение штаб-квартиры миссии ЕС в Красном море
Левые парламентские партии в Греции осудили предложение правительства разместить в Ларисе штаб-квартиру военно-морской миссии ЕС в Красном море.
Израиль предпринимает реальные усилия для освобождения заложников в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в настоящее время предпринимаются "реальные усилия" для освобождения заложников из сектора Газа.
Ученые выяснили, что нехватка витамина D повышает риск деменции
Дефицит витамина D может увеличить вероятность развития деменции на 25% у людей с светлой кожей, согласно исследованию.
Ученые заявили, что донорство почек повышает риск переломов позвонков
Исследование, проведенное в течение 25 лет среди доноров почек, выявило, что они реже сталкиваются с переломами костей в общем, по сравнению с обычными людьми.