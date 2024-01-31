Врач-эндокринолог из "СМ-Клиника" Анжела Толмасова подчеркивает, что употребление рафинированных круп может усугубить воспалительные процессы, в том числе в суставах, и стать источником болей.

Она рекомендует предпочитать цельнозерновые крупы, поскольку они содержат отрубной слой, зародышевый слой и эндоспермий, обеспечивая богатый комплекс клетчатки, минералов и питательных веществ. Рафинированные крупы, в свою очередь, лишены этих слоев, что может ассоциироваться с повышенным уровнем воспалительных маркеров в крови. Врач также подчеркивает, что научные исследования не выявили связи между употреблением цельнозерновых круп и воспалительными процессами.

Подчеркивается, что цельное зерно богато витаминами группы В, антиоксидантами и клетчаткой, способствующей связыванию "плохого" холестерина и предотвращению развития диабета, высокого давления и сердечных заболеваний. Врач советует тщательно изучать состав продуктов и выбирать цельнозерновые крупы, избегая продуктов, содержащих рафинированные крупы.