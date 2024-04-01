К 2030 году минимальный размер оплаты труда в нашей стране должен будет достигнуть уровня в 35 тыс. руб. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин.

Это решение было принято в соответствии с тезисами, которые глава государства озвучил в своем послании к Федеральному собранию. К 2030 году рост МРОТ должен быть увеличен более в два раза к 2023 году, и происходить его увеличение должно опережающими инфляцию темпами.

До 15 марта 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин должен будет доложить о принятых мерах президенту и отчитываться об этом каждые полгода.