К 2030 году минимальный размер оплаты труда в нашей стране должен будет достигнуть уровня в 35 тыс. руб. Такое поручение правительству дал президент России Владимир Путин.
Это решение было принято в соответствии с тезисами, которые глава государства озвучил в своем послании к Федеральному собранию. К 2030 году рост МРОТ должен быть увеличен более в два раза к 2023 году, и происходить его увеличение должно опережающими инфляцию темпами.
До 15 марта 2025 года премьер-министр Михаил Мишустин должен будет доложить о принятых мерах президенту и отчитываться об этом каждые полгода.
Американские военные инструкторы приехали в Армению для учений
Группа мобильных инструкторов из США приехала в Армению, чтобы обучать коллег по темам связям с общественностью и коммуникациям.
Виктору Орбану посоветовали "выступать с нейтральной позицией" касательно сотрудничества с Россией
Вера Юрова замглавы Еврокомиссии посоветовала Виктору Орбану не вести "двойную игру", "вести себя профессионально" и "выступать с нейтральной позицией".
Любимова заявила, что в местах проведения массовых мероприятий усилены меры безопасности
Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что в местах проведения большинства мероприятий, носящих массовый характер, усилены меры безопасности.
"Крокус" подвергнут серьезным проверкам касательно состояния здания в плане пожарной безопасности и систем предотвращения огня
В подразделениях ГУ МЧС по Московской области начнутся проверки касательно состояния здания "Крокус Сити Холл". Здание входит в категорию тех объектов, которое имеют массовый и общественный характер. Проверки в подобных помещениях проводятся ежегодно. Осмотру подлежит все: от системы пожарной безопасности до дополнительных входов и выходов.