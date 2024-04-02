Адмирал Александр Моиссеев назначен президентом России новым главкомом ВМФ России. Об этом сегодня сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Раннее Моисеев был назначен врио главы ВМФ.

"В ходе селекторного совещания с руководящим составом… Шойгу… довёл указ президента Российской Федерации о назначении главнокомандующим Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука", — отмечается в заявлении.

Шойгу отметил, что назначенные офицеры берут на себя огромную ответственность перед страной и ее гражданами. Также министр обороны выразил надежду, что они справятся с этими задачами.