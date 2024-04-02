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Новым главкомом ВМФ России назначен адмирал Моисеев
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  • Кокорев Дмитрий Юрьевич
  • Опубликована сегодня в 21:19

Новым главкомом ВМФ России назначен адмирал Моисеев

Адмирал Александр Моиссеев назначен президентом России новым главкомом ВМФ России. Об этом сегодня сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Раннее Моисеев был назначен врио главы ВМФ.

"В ходе селекторного совещания с руководящим составом… Шойгу… довёл указ президента Российской Федерации о назначении главнокомандующим Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука", — отмечается в заявлении.

Шойгу отметил, что назначенные офицеры берут на себя огромную ответственность перед страной и ее гражданами. Также министр обороны выразил надежду, что они справятся с этими задачами.

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