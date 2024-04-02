Адмирал Александр Моиссеев назначен президентом России новым главкомом ВМФ России. Об этом сегодня сообщил министр обороны России Сергей Шойгу. Раннее Моисеев был назначен врио главы ВМФ.
"В ходе селекторного совещания с руководящим составом… Шойгу… довёл указ президента Российской Федерации о назначении главнокомандующим Военно-морским флотом адмирала Александра Моисеева, командующим Северным флотом вице-адмирала Константина Кабанцова, командующим Черноморским флотом вице-адмирала Сергея Пинчука", — отмечается в заявлении.
Шойгу отметил, что назначенные офицеры берут на себя огромную ответственность перед страной и ее гражданами. Также министр обороны выразил надежду, что они справятся с этими задачами.
Казахстанский Halyk Bank больше принимает карты МИР
Как банкоматы так и POS-терминалы российские карты больше не обслуживают.
Си Цзиньпин и Джо Байден обсудили по телефону тайваньский вопрос
Лидер Китая напомнил коллеге из США про "красные линии" в вопросах Тайваня.
Вагит Алекперов стал самым богатым россиянином
Состояние Вагита Алекперова увеличилось на 8,1 млрд. долл. за один год
Российская космическая станция РОС утверждена в эскизном проекте
Также орбитальная станция позволит эксплуатироваться в режиме посещения, а не постоянного присутствия космонавтов, как сейчас на МКС.