Ревность, по словам клинического психолога Дарьи Ведмицкой, коренится в эволюционных механизмах, тесно связанных с гендерными особенностями. В ходе этого процесса женщины стремились обеспечить своему потомству комфортный рост и развитие, наследование социального и экономического статуса, зачастую ассоциируемого с мужской обязанностью.
Эта забота сделала их более чувствительными к эмоциональным изменениям, увеличивающим вероятность ухода партнера. С другой стороны, мужчины были сконцентрированы на сексуальной верности женщин, так как это гарантировало сохранение своего рода и передачу определенных качеств потомству.
В итоге, эволюционный прессинг сделал мужчин бдительными к изменам в партнерских отношениях, а женщин — более чувствительными к признакам потенциальной угрозы ухода партнера, сообщает Газета.Ру.
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